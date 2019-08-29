Шведський спікер: ми вражені впливом окупації РФ на повсякденне життя людей
Шведську офіційну делегацію, яка відвідала Грузію, вразило те, як російська окупація впливає на повсякденне життя людей, заявив голова парламенту Швеції Андреас Норлен.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Перший канал" Грузії.
"Вчора ми відвідали Європейську моніторингову місію, і були вражені побаченим, тим, як відбивається російська окупація на повсякденному житті людей", - заявив спікер парламенту Швеції на спільній пресконференції з головою парламенту Грузії Арчілом Талаквадзе.
Швеція твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, додав він.
Представники окупаційних сил у серпні відновили встановлення стовпчиків у грузинському селі Гугутіанткарі району Горі, біля окупованого Дісеві.
Унаслідок встановлення нового паркану на лінії розмежування у грузинському селі Гугутіанткарі, на території, контрольованій самопроголошеною Південною Осетією, опинилися земельні ділянки з розташованими на них будинками двох місцевих сімей. За добу 17-18 серпня ФСБ Росії викрала вісьмох громадян Грузії.