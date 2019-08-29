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Шведський спікер: ми вражені впливом окупації РФ на повсякденне життя людей

Четвер, 29 серпня 2019, 14:00

Шведську офіційну делегацію, яка відвідала Грузію, вразило те, як російська окупація впливає на повсякденне життя людей, заявив голова парламенту Швеції Андреас Норлен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Перший канал" Грузії.

"Вчора ми відвідали Європейську моніторингову місію, і були вражені побаченим, тим, як відбивається російська окупація на повсякденному житті людей", - заявив спікер парламенту Швеції на спільній пресконференції з головою парламенту Грузії Арчілом Талаквадзе.

Швеція твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, додав він.

Представники окупаційних сил у серпні відновили встановлення стовпчиків у грузинському селі Гугутіанткарі району Горі, біля окупованого Дісеві.

Унаслідок встановлення нового паркану на лінії розмежування у грузинському селі Гугутіанткарі, на території, контрольованій самопроголошеною Південною Осетією, опинилися земельні ділянки з розташованими на них будинками двох місцевих сімей. За добу 17-18 серпня ФСБ Росії викрала вісьмох громадян Грузії.

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Швеція Грузія
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