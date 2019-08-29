У Польщі сталася ДТП з туристичним автобусом, є постраждалі
У Польщі поблизу міста Ольштин сталася аварія за участі туристичного автобуса і двох автомобілів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Gazeta Olsztynska.
Аварія сталася близько 13.00, коли один з легкових автомобілів намагався обігнати інший і в результаті зіткнувся з автобусом, що їхав по зустрічній смузі.
Водій автобуса, намагаючись уникнути зіткнення, вивернув кермо. Автобус виїхав у кювет і перекинувся.
За попередніми даними, винуватцем аварії є водій одного з автомобілів, який пішов на обгін у невстановленому місці.
В автобусі подорожували 42 пасажири. За даними газети, це були паломники до села Гештвальд в Ольштинському повіті. У кожному з легковиків було по троє осіб.
За попередніми даними, в аварії постраждали 15 людей.
Дорога, на якій сталася аварія, повністю заблокована.