У Польщі сталася ДТП з туристичним автобусом, є постраждалі

У Польщі поблизу міста Ольштин сталася аварія за участі туристичного автобуса і двох автомобілів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Gazeta Olsztynska.

Аварія сталася близько 13.00, коли один з легкових автомобілів намагався обігнати інший і в результаті зіткнувся з автобусом, що їхав по зустрічній смузі.

Водій автобуса, намагаючись уникнути зіткнення, вивернув кермо. Автобус виїхав у кювет і перекинувся.

За попередніми даними, винуватцем аварії є водій одного з автомобілів, який пішов на обгін у невстановленому місці.

В автобусі подорожували 42 пасажири. За даними газети, це були паломники до села Гештвальд в Ольштинському повіті. У кожному з легковиків було по троє осіб.

За попередніми даними, в аварії постраждали 15 людей.

Дорога, на якій сталася аварія, повністю заблокована.