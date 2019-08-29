В Польше произошло ДТП с туристическим автобусом, есть пострадавшие

В Польше вблизи города Ольштын произошла авария с участием туристического автобуса и двух автомобилей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Gazeta Olsztynska.

Авария произошла около 13.00, когда один из легковых автомобилей пытался обогнать другой и в результате столкнулся с автобусом, ехавшим по встречной полосе.

Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль. Автобус выехал в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель одного из автомобилей, который пошел на обгон в неустановленном месте.

В автобусе путешествовали 42 пассажира. По данным газеты, это были паломники в село Гештвальд в Ольштынском повете. В каждой из легковушек было по три человека.

По предварительным данным, в аварии пострадали 15 человек.

Дорога, на которой произошла авария, полностью заблокирована.