Амстердам: у вікнах кварталу червоних ліхтарів з'явились чоловіки

Кілька чоловіків у суботу демонстрували свої напівголі тіла у вікнах борделів кварталу червоних ліхтарів Амстердама, де зазвичай секс-послугами заробляють жінки та жінки-трансгендери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Протест є частиною заклику до рівних прав у найбільш ліберальному туристичному пункті Європи.

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Секс-працівниці зазвичай знімають кімнату в районі Де Валлен і використовують одне із близько 300 вікон для реклами своїх послуг.

Але, попри на те, що чоловіки складають 5% від приблизно 25 тис. секс-працівників у Нідерландах, їх рідко можна побачити у вікнах.

Організатори акції наполягають на тому, що секс-працівники чоловічої статі також потребують безпечних приміщень для роботи, зазначаючи, що багато чоловіків зазнають насильства, жорстокого поводження та експлуатації під час виконання своєї роботи.

Організатори заявили, що чоловіки, які беруть участь у акції, є моделями та недоступні для надання послуг.

У липні міська голова Амстердама запропонувала рішення, націлені на поліпшення становища жінок, що працюють в галузі проституції.

Одна з пропозицій - перенести частину приміщень в інші райони міста та створити новий район червоних ліхтарів.

Проте жінки, які надають секс-послуги у всесвітньо відомому кварталі, виступають проти ініціативи перенесення.