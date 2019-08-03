Амстердам: в окнах квартала красных фонарей появились мужчины

Несколько мужчин в субботу демонстрировали свои полуобнаженные тела в окнах борделей квартала красных фонарей Амстердама, где обычно секс-услугами зарабатывают женщины и женщины-трансгендеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Протест является частью призыва к равным правам в наиболее либеральном туристическом пункте Европы.

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Секс-работницы обычно снимают комнату в районе Де Валлен и используют одно из около 300 окон для рекламы своих услуг.

Но, несмотря на то, что мужчины составляют 5% от примерно 25 тыс. секс-работников в Нидерландах, их редко можно увидеть в окнах.

Организаторы акции настаивают на том, что секс-работники мужского пола также нуждаются в безопасных помещениях для работы, отмечая, что многие мужчины подвергаются насилию, жестокому обращению и эксплуатации при выполнении своей работы.

Организаторы заявили, что мужчины, которые участвуют в акции, являются моделями и недоступны для оказания услуг.

В июле мэр Амстердама предложила решение, нацеленные на улучшение положения женщин, работающих в области проституции.

Одно из предложений - перенести часть помещений в другие районы города и создать новый район красных фонарей.

Однако женщины, которые оказывают секс-услуги во всемирно известном квартале, выступают против инициативы.