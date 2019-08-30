До складу комітету з євроінтеграції увійшли 9 депутатів, включно з Порошенком

У комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом увійшли 9 депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст відповідної постанови Верховної ради.

Очолила комітет колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Першим заступником голови комітету обрали представника партії "Слуга народу" Вадима Галайчука, заступниками – депутата "Опозиційної платформи - за життя" Олега Волошина та депутатку від "Слуги народу" Марію Мезенцеву. Секретарем комітету став представник "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

До складу комітету увійшли також чотири депутати, в тому числі експрезидент Петро Порошенко.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" хоче обмежити комітет з євроінтеграції мінімальною кількістю депутатів – сімома.