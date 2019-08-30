В состав комитета по евроинтеграции вошли 9 депутатов, включая Порошенко

В комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом вошли 9 депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст соответствующего постановления Верховной рады.

Возглавила комитет бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Первым заместителем председателя комитета избрали представителя партии "Слуга народа" Вадима Галайчука, заместителями - депутата "Оппозиционной платформы - за жизнь" Олега Волошина и депутата от "Слуги народа" Марию Мезенцеву. Секретарем комитета стал представитель "Батькивщины" Валентин Наливайченко.

В состав комитета вошли также четыре депутата, в том числе пятый президент Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" хочет ограничить комитет по евроинтеграции минимальным количеством депутатов - семью.