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В состав комитета по евроинтеграции вошли 9 депутатов, включая Порошенко

Пятница, 30 августа 2019, 12:28

В комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом вошли 9 депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст соответствующего постановления Верховной рады.

Возглавила комитет бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Первым заместителем председателя комитета избрали представителя партии "Слуга народа" Вадима Галайчука, заместителями - депутата "Оппозиционной платформы - за жизнь" Олега Волошина и депутата от "Слуги народа" Марию Мезенцеву. Секретарем комитета стал представитель "Батькивщины" Валентин Наливайченко.

В состав комитета вошли также четыре депутата, в том числе пятый президент Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" хочет ограничить комитет по евроинтеграции минимальным количеством депутатов - семью.

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