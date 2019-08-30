Лавров обговорив з Ягландом виплату Росією боргу перед Радою Європи

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров і генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд обговорили перспективи взаємодії Росії з організацією і питання фінансових внесків до неї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС РФ за результатами телефонної розмови Ягланда і Лаврова.

"Сторони обговорили перспективи взаємодії Росії і Ради Європи після відновлення повноважень делегації Федерального зібрання Російської Федерації в її Парламентській асамблеї та виплати в повному обсязі внесків за 2017-2018 рр. до бюджету цієї організації, шляхи зміцнення ролі РЄ у формуванні єдиного гуманітарного простору від Лісабона до Владивостока", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє РИА "Новости" з посиланням на коментар прессекретаря генсека РЄ Деніела Хольтгена, у Раді Європи очікують на виплату боргу у найближчі дні.

"Ми розуміємо, що оплата буде проведена в найближчі дні", - підкреслив він, відповідаючи на питання про те, чи обговорювалися в ході бесіди конкретні терміни перерахування внеску.

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У четвер стало відомо, що Росія заплатить в бюджет Ради Європи борг, що залишився, за членськими внесками за 2017 і 2018 роки. Сума складе 54,7 мільйона євро, її візьмуть з федерального бюджету.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій. Проте ПАРЄ відклала затвердження повноважень РФ до висновку Венеціанської комісії про статус депутатів Державної думи РФ, обраних із голосами кримчан.

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