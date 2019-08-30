Лавров обсудил с Ягландом выплату Россией долга перед Советом Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обсудили перспективы взаимодействия России с организацией и вопросы финансовых взносов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД РФ по результатам телефонного разговора Ягланда и Лаврова.

"Стороны обсудили перспективы взаимодействия России и Совета Европы после восстановления полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в ее Парламентской ассамблее и выплаты в полном объеме взносов за 2017-2018 гг. в бюджет этой организации, пути укрепления роли СЕ в формировании единого гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока", - говорится в сообщении.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря генсека СЕ Дэниэла Хольтгена, в Совете Европы ожидают выплату долга в ближайшие дни.

"Мы понимаем, что оплата будет произведена в ближайшие дни", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли в ходе беседы конкретные сроки перечисления взноса.

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В четверг стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.

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