Німеччина спростила надання громадянства нащадкам жертв нацизму
Німецький уряд від п’ятниці спростив правила для отримання громадянства нащадками людей, які втекли з нацистської Німеччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Німеччина повинна понести "свою історичну відповідальність щодо постраждалих", заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер.
Хоча в Німеччині вже є правила, що дозволяють нащадкам переслідуваних євреїв отримати громадянство, два декрети, що вступили в силу в п'ятницю, закрили кілька прогалин.
Родичі людей, які покинули нацистську Німеччину до того, як їх громадянство було відкликане режимом, тепер можуть повернути його відповідно до нового декрету.
Люди, які раніше не отримали б німецького громадянства, тому що їх батько був іноземцем і чия мати втратила своє німецьке громадянство при нацистах, тепер також можуть скористатися новими правилами.
Труднощі окремих осіб із використанням підстав родоводу для отримання громадянства опинилися в центрі уваги частково через різке зростання числа заяв від британців, що посилаються на переслідування нацистами їх предків і намагаються отримати німецький паспорт на тлі виходу Британії з ЄС
За даними МВС, з 43 таких заявок в 2015 році їх число зросло до 1506 в 2018 році.
Зеєгофер сказав, що ті, чиї клопотання були відхилені, тепер зможуть претендувати на громадянство.