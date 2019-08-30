Німеччина спростила надання громадянства нащадкам жертв нацизму

Німецький уряд від п’ятниці спростив правила для отримання громадянства нащадками людей, які втекли з нацистської Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Німеччина повинна понести "свою історичну відповідальність щодо постраждалих", заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер.

Хоча в Німеччині вже є правила, що дозволяють нащадкам переслідуваних євреїв отримати громадянство, два декрети, що вступили в силу в п'ятницю, закрили кілька прогалин.

Родичі людей, які покинули нацистську Німеччину до того, як їх громадянство було відкликане режимом, тепер можуть повернути його відповідно до нового декрету.

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Люди, які раніше не отримали б німецького громадянства, тому що їх батько був іноземцем і чия мати втратила своє німецьке громадянство при нацистах, тепер також можуть скористатися новими правилами.

Труднощі окремих осіб із використанням підстав родоводу для отримання громадянства опинилися в центрі уваги частково через різке зростання числа заяв від британців, що посилаються на переслідування нацистами їх предків і намагаються отримати німецький паспорт на тлі виходу Британії з ЄС

За даними МВС, з 43 таких заявок в 2015 році їх число зросло до 1506 в 2018 році.

Зеєгофер сказав, що ті, чиї клопотання були відхилені, тепер зможуть претендувати на громадянство.