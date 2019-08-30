Германия упростила предоставление гражданства потомкам жертв нацизма

Немецкое правительство с пятницы упростило правила для получения гражданства потомкам людей, бежавших из нацистской Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Германия должна понести "свою историческую ответственность в отношении пострадавших", заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

Хотя в Германии уже есть правила, позволяющие потомкам преследуемых евреев получить гражданство, два декрета, вступили в силу в пятницу, закрыли несколько пробелов.

Родственники людей, которые покинули нацистскую Германию до того, как их гражданство было отозвано режимом, теперь могут вернуть его согласно нового декрета.

Люди, которые ранее не получили немецкого гражданства, потому что их отец был иностранцем и чья мать потеряла свое немецкое гражданство при нацистах, теперь также могут воспользоваться новыми правилами.

Трудности отдельных лиц с использованием оснований родословной для получения гражданства оказались в центре внимания отчасти из-за резкого роста числа заявлений от британцев, которые ссылаются на преследования нацистами их предков и пытаются получить немецкий паспорт на фоне выхода Британии из ЕС

По данным МВД, с 43 таких заявок в 2015 году их число возросло до 1506 в 2018 году.

Зеехофер сказал, что те, чьи ходатайства были отклонены, теперь смогут претендовать на гражданство.