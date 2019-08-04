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Француз на флайборді з другої спроби перетнув Ла-Манш

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Француз на флайборді з другої спроби перетнув Ла-Манш

Неділя, 4 серпня 2019, 10:23

Французький винахідник Френкі Запата у неділю вперше перетнув протоку Ла-Манш на реактивному флайборді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Сапата вилетів з пляжу Сангатта поблизу Кале о 06:17 в неділю і приземлився в бухті Сент Маргарет в англійському Дуврі.

 

Запата під час своєї першої спроби 25 липня не зміг перетнути канал через проблеми із дозаправкою.

Для сьогоднішньої спроби було використано більший човен і більшу платформу для заправки. Запата подолав відстань у 35,4 км над Дуврською протокою.

Запата отримав широку увагу ЗМІ після щорічного параду до Дня взяття Бастилії у Парижі на початку липня, взявши участь на своєму футуристичному флайборді.

Винахід, розміром зі скейтборд, оснащений п'ятьма маленькими реактивними двигунами і працює на гасі, який знаходиться в рюкзаку пілота. Пілот може досягати швидкості у 190 км/год.

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