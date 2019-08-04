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Француз на флайборде со второй попытки пересек Ла-Манш

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Француз на флайборде со второй попытки пересек Ла-Манш

Воскресенье, 4 августа 2019, 10:23

Французский изобретатель Фрэнки Запата в воскресенье впервые пересек пролив Ла-Манш на реактивном флайборде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Сапата вылетел с пляжа Сангатта близ Кале в 6:17 в воскресенье и приземлился в бухте Сент-Маргарет в английском Дувре.

 

Запата во время своей первой попытки 25 июля не смог пересечь пролив после осложнений с дозаправкой.

Для сегодняшней попытки были использованы лодка большего размера и большая платформу для заправки. Запата преодолел расстояние в 35,4 км над Дуврского проливом.

Запата получил широкое внимание СМИ после ежегодного парада ко Дню взятия Бастилии в Париже в начале июля, приняв участие на своем футуристическом флайборде.

Изобретение размером со скейтборд оснащено пятью маленькими реактивными двигателями и работает на керосине, который находится в рюкзаке пилота. Флайборд может развивать скорость до 190 км/ч.

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