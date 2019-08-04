У Британії зберігається небезпека прориву греблі, евакуйованим не дозволяють повертатися

У Великій Британії сотні людей, евакуйованих із своїх будинків через небезпеку прориву пошкодженої греблі, досі не можуть повернутися додому.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Близько 1500 жителям з міста Вейлі Брідж в Дербіширі раніше повідомили, що вони можуть ненадовго повернутися до своїх домівок, щоб забрати своїх домашніх тварин, ліки та інші необхідні речі.

Але прогнози подальших гроз та сильних дощів змусили поліцію скасувати рішення на тлі посилених побоювань щодо безпечності греблі.

"Хоча протягом останніх 24 годин існувала нагальна потреба в тому, щоб жителі повернулися до району, наш перший обов'язок - захистити життя громадян та працівників надзвичайних служб", - заявили в поліції.

Військові вертольоти Chinook скинули вже понад 400 мішків з піском - кожен вагою в тонну - щоб допомогти відремонтувати стіну греблі, а близько 150 пожежників використовували насоси великого об'єму для відведення води з водосховища Тоддрук.

За інформацією департаменту з навколишнього середовища, рівень води з четверга знизився на 1,3 метра, але гребля залишається у "критичному стані", і поліція попередила, що прорив все ще є "дуже реальною загрозою".

Прогнозується, що до неділі вдень випаде до 40 мм опадів. Це означає, що є "невеликий шанс" затоплення та пошкодження, а також "швидкоплинної або глибокої повеневої води, що спричинить небезпеку для життя".