В Британии сохраняется опасность прорыва плотины, эвакуированным не разрешают возвращаться

В Великобритании сотни людей, эвакуированных из своих домов из-за опасности прорыва поврежденной дамбы, до сих пор не могут вернуться домой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Около 1500 жителям из города Уэйли Бридж в Дербишире ранее сообщили, что они могут ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать своих домашних животных, лекарства и другие необходимые вещи.

Но прогнозы дальнейших гроз и сильных дождей заставили полицию отменить решение на фоне усилившихся опасений относительно безопасности дамбы.

"Хотя в течение последних 24 часов существовала насущная необходимость в том, чтобы жители вернулись в район, наш первый долг - защитить жизнь граждан и работников чрезвычайных служб", - заявили в полиции.

Военные вертолеты Chinook сбросили уже более 400 мешков с песком - каждый весом в тонну - чтобы помочь отремонтировать стену плотины, а около 150 пожарных использовали насосы большого объема для отвода воды из водохранилища Тоддрук.

По информации департамента окружающей среды, уровень воды с четверга снизился на 1,3 метра, но плотина остается в "критическом состоянии", и полиция предупредила, что прорыв все еще остается "очень реальной угрозой".

Прогнозируется, что к воскресенью днем ​​выпадет до 40 мм осадков. Это означает, что есть "небольшой шанс" затопления и повреждения, а также "скоротечной или глубокой паводковой воды, что повлечет опасность для жизни".