Шотландія проголосувала б за незалежність в разі референдуму - опитування

Шотландські виборці проголосували б за незалежність від Сполученого Королівства в разі проведення відповідного референдуму.

Про це свідчать результати опитування бізнесмена і політика Майкла Ешкрофта, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

46% із 1019 опитаних виборців відповіли, що проголосують за незалежність, а 43% - проти. Якщо не враховувати тих, хто сказав, що не знає, чи буде голосувати, це означає, що 52% виборців виступають за незалежність Шотландії.

"Після візиту прем'єр-міністра Бориса Джонсона до Едінбурга минулого тижня я опитував шотландців, щоб оцінити підтримку другого референдуму щодо незалежності та оцінити думку щодо незалежності", - сказав консерватор Ешкрофт, який виступав проти керівництва Джонсона.

"Я виявив незначну більшість на користь нового голосування - і перше переважання за незалежну Шотландію за понад два роки", - сказав він.

На референдумі 2014 року шотландці відхилили незалежність із результатом 45% проти 55%.

На референдумі 2016 року Сполучене Королівство проголосувало за вихід з Євросоюзу, але жителі Шотландії та Північної Ірландії проголосували за те, щоб залишитись, чим зберегли політичну напруженість. Розбіжності навколо Brexit ускладнили відносини з урядом у Лондоні.

Шотландська національна партія (SNP), яка керує урядом в Едінбурзі, каже, що другий референдум про незалежність виправданий, оскільки Шотландію зараз виводять з блоку проти її волі.

У травні уряд Шотландії опублікував законодавство про проведення другого референдуму про незалежність до 2021 року. Питання або період референдуму мають бути встановлені окремим законодавством.