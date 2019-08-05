Шотландия проголосовала бы за независимость в случае референдума – опрос

Шотландские избиратели проголосовали бы за независимость от Соединенного Королевства в случае проведения соответствующего референдума.

Об этом свидетельствуют результаты опроса бизнесмена и политика Майкла Эшкрофта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

46% из 1019 опрошенных избирателей ответили, что проголосуют за независимость, а 43% - против. Если не учитывать тех, кто сказал, что не знает, будет ли голосовать, это означает, что 52% избирателей выступают за независимость Шотландии.

"После визита премьер-министра Бориса Джонсона в Эдинбург на прошлой неделе я опрашивал шотландцев, чтобы оценить поддержку второго референдума о независимости и оценить мнение о независимости", - сказал консерватор Эшкрофт, который выступал против руководства Джонсона.

"Я обнаружил незначительное большинство в пользу нового голосования - и первое преобладание за независимую Шотландию за более двух лет", - сказал он.

На референдуме 2014 года шотландцы отклонили независимость с результатом 45% против 55%.

На референдуме 2016 года Соединенное Королевство проголосовало за выход из Европейского Союза, но жители Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за то, чтобы остаться, чем сохранили политическую напряженность. Разногласия вокруг Brexit усложнили отношения с правительством в Лондоне.

Шотландская национальная партия (SNP), которая руководит правительством в Эдинбурге, говорит, что второй референдум о независимости оправдан, поскольку Шотландию сейчас выводят из блока против ее воли.

В мае правительство Шотландии опубликовало законодательство о проведении второго референдума о независимости до 2021 года. Вопросы или период референдума должны быть установлены отдельным законодательством.