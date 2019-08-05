Італія надала статус біженця еритрейцю, якого 3 роки помилково вважали контрабандистом

Італійська влада надала статус біженця громадянину Еритреї, який став жертвою одного з найгучніших випадків помилкової ідентифікації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Суддя в Палермо в липні виправдав Медхане Тесфамаріама Берхе у справі, де він проходив як відомий торговець людьми. Суд підтвердив, що Берхе помилково ідентифікували під час арешту понад три роки тому в ході спільної операції італійців і британців.

Після винесення вироку він був переведений до депортаційного центру на Сицилії, в очікуванні висилки з країни. Але минулого тижня колегія суддів у справах біженців прийняла прохання Берхе про надання притулку, що означає, що він може вільно залишатися в Італії.

Берхе був заарештований в Судані у травні 2016 року. Італійська і британська влада представили його пресі як одного з найбільш розшукуваних у світі торговців людьми Медхане Єдего Мереда.

Протягом декількох годин після арешту Берхе сотні жертв Мереди заявили, що затримали не ту людину. За словами сім'ї підозрюваного, він був еритрейським біженцем, який заробляв на життя на молочній фермі і іноді працював теслею.

Трирічне розслідування Guardian допомогло знайти свідків і документи, які захист згодом представив в суді, щоб довести його невинність.

Документальний фільм, зроблений шведським мовником SVT у співпраці з Guardian, показав, що справжній Мереда жив в столиці Уганди, Кампалі, витрачаючи свої значні заробітки в нічних клубах, в той час як Берхе загрожувало до 15 років в'язниці.

На додаток до двох тестів ДНК і безлічі свідків, можливо, найважливішим доказом невинуватост був голосовий аналіз, В результаті однозначно дійшли висновку, що людина в тюрмі не була торговцем людьми.

Але прокурори продовжували наполягати на тому, що людина, захоплена в Хартумі, була справжнім контрабандистом, і почали наступ на активістів і журналістів, прослуховуючи телефонні розмови.

Обвинувач в суді не викликав жодного свідка для свідчень проти Берхе, але в кінці своїх п'ятигодинних заключних зауважень 17 червня він відхилив припущення, що у них не та людина, і зажадав 14-річний термін тюремного ув'язнення.

Суддя кримінального суду Палермо відхилив звинувачення прокурора. "Це був випадок помилкової ідентифікації. Людина, яка знаходиться у в'язниці, була помилково арештована", - сказав він.

Берхе був визнаний винним в наданні допомоги нелегальній імміграції за те, що він допоміг своєму двоюрідному братові дістатися до Лівії. Оскільки він вже відсидів три роки у в'язниці, суддя розпорядився про його негайне звільнення.