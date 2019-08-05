Италия предоставила статус беженца эритрейцу, которого три года ошибочно считали контрабандистом

Итальянские власти предоставили статус беженца гражданину Эритреи, который стал жертвой одного из самых громких случаев ошибочной идентификации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Судья в Палермо в июле оправдал Медхане Тесфамариама Берхе в деле, где он проходил как известный торговец людьми. Суд подтвердил, что Берхе ошибочно идентифицировали во время ареста более трех лет назад в ходе совместной операции итальянцев и британцев.

После вынесения приговора он был переведен в депортационный центр на Сицилии, в ожидании высылки из страны. Но на прошлой неделе коллегия судей по делам беженцев приняла просьбу Берхе о предоставлении убежища, что означает, что он может свободно оставаться в Италии.

Берхе был арестован в Судане в мае 2016 года. Итальянские и британские власти представили его прессе как одного из самых разыскиваемых в мире торговцев людьми Медхане Едего Мереда.

В течение нескольких часов после ареста Берхе сотни жертв Мереда заявили, что задержали не того человека. По словам семьи подозреваемого, он был эритрейским беженцем, который зарабатывал на жизнь на молочной ферме и иногда работал плотником.

Трехлетнее расследование Guardian помогло найти свидетелей и документы, которые защита впоследствии представила в суде, чтобы доказать его невиновность.

Документальный фильм, сделанный шведским каналом SVT в сотрудничестве с Guardian, показал, что настоящий Мереда жил в столице Уганды, Кампале, тратя свои заработки в ночных клубах, в то время как Берхе грозило до 15 лет тюрьмы.

В дополнение к двум тестам ДНК и множеству свидетелей, возможно, самым важным доказательством невиновности был голосовой анализ, в результате которого однозначно пришли к выводу, что человек в тюрьме не был торговцем людьми.

Но прокуроры продолжали настаивать на том, что человек, схваченный в Хартуме, был настоящим контрабандистом, и начали наступление на активистов и журналистов, прослушивая телефонные разговоры.

Обвинитель в суде не вызвал ни одного свидетеля для дачи показаний против Берхе, но в конце своих пятичасовых заключительных замечаний 17 июня он отклонил предположение, что у них не тот человек, и потребовал 14-летний срок тюремного заключения.

Судья уголовного суда Палермо отклонил обвинения прокурора. "Это был случай ошибочной идентификации. Человек, который находится в тюрьме, был ошибочно арестован", - сказал он.

Берхе был признан виновным в оказании помощи нелегальной иммиграции за то, что помог своему двоюродному брату добраться до Ливии. Поскольку он уже отсидел три года в тюрьме, судья распорядился о его немедленном освобождении.