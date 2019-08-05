Доверие граждан к ЕС достигло наивысшего уровня с 2014 года

Доверие граждан к Евросоюзу достигло наивысшего уровня с 2014 года и остается выше, чем доверие к национальным правительствам или парламентам.

Таковы результаты опроса Eurobarometer, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Доверие к ЕС выросло в 20 государствах-членах, с самыми высокими показателями в Литве (72%), Дании (68%) и Эстонии (60%). Кроме того, более половины респондентов "склонны доверять" ЕС в Люксембурге (59%), Финляндии (58%), Португалии (57%), на Мальте и в Швеции (по 56%), Болгарии и Венгрии (по 55%), Ирландии, Польше, Нидерландах и Кипра (все 54%), Румынии и Австрии (по 52%), а также Латвии и Бельгии (обе 51%).

Со времени последнего исследования Eurobarometer осенью 2018 года доля респондентов, имеющих позитивное представление о ЕС (45%), выросла в 23 странах-членах ЕС, наиболее ярко это наблюдалось на Кипре (47%, +11), в Венгрии (52%, + 9) Греции (33%, +8), Румынии (60%, +8) и Португалии (60%, +7). Двухпроцентное повышение зафиксировано с осени 2018 года (+10 с весны 2014 года). Это самый высокий уровень за последние 10 лет.

37% (+1 по сравнению с осенью 2018) респондентов имеют нейтральноe представление о ЕС, тогда как менее пятой части имеют негативное представление (17%, -3) - это самый низкий балл за 10 лет.

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Большинство европейцев оптимистичны относительно будущего ЕС (61%, +3 процентных пункта), и только 34% (-3) испытывают пессимизм. Оптимистов больше всего в Ирландии (85%), Дании (79%), Литве (76%) и Польше (74%). На другом конце шкалы оптимизм наименее выражен в Великобритании (47% против 46%) и во Франции (50% против 45%).

55% европейцев заявляют, что довольны тем, как работает демократия в ЕС. Это самый высокий показатель с осени 2004 года (+5 процентных баллов с осени 2018; +11 с весны 2014), тогда как количество "недовольных" уменьшилось на пять процентных пунктов, до 36%.

Большинство европейцев соглашаются с тем, что "их голос учитывается в ЕС". Средний показатель по блоку достигает 56% (+7 процентных пунктов с осени 2018; +11 с весны 2018; +14 с весны 2014). Самые высокие показатели наблюдаются в Швеции (86%), Дании (81%) и Нидерландах (76%).

Во всех 28 государствах-членах больше половины респондентов считают, что они являются гражданами ЕС. В целом по ЕС 73% ощущают себя таким образом (+2 процентных пункта с осени 2018), а на национальном уровне баллы составляют от 93% в Люксембурге, 88% в Германии, 87% в Испании до 57% в Греции и Италии и 52% в Болгарии.

Подавляющее большинство граждан ЕС поддерживают "свободное передвижение граждан ЕС, которые могут жить, работать, учиться и вести бизнес в любой точке ЕС" (81%, -2 процентных пункта с осени 2018). В каждом государстве-члене ЕС более двух третей респондентов разделяют это мнение, от Литвы (94%) до Италии и Великобритании (обе 68%).