У Кракові затримали 20 росіян за участь у бійці

Польська поліція затримала у Кракові 20 громадян Росії, здебільшого чеченців, за участь у бійці з місцевими футбольними фанатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Бійка сталася поблизу одного з краківських торгових центрів. Побилися між собою громадяни РФ, здебільшого чеченської національності, і фанати футбольного клубу "Краковія".

Серед затриманих поліцією також декілька громадян Польщі.

Правоохоронці вилучили у затриманих зброю і наркотики.

Причиною бійки стало з’ясування стосунків з приводу нелегальної торгівлі, здебільшого цигарками.

Наразі правоохоронці обшукують помешкання затриманих.