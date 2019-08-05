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У Кракові затримали 20 росіян за участь у бійці

Понеділок, 5 серпня 2019, 15:07

Польська поліція затримала у Кракові 20 громадян Росії, здебільшого чеченців, за участь у бійці з місцевими футбольними фанатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Бійка сталася поблизу одного з краківських торгових центрів. Побилися між собою громадяни РФ, здебільшого чеченської національності, і фанати футбольного клубу "Краковія".

Серед затриманих поліцією також декілька громадян Польщі.

Правоохоронці вилучили у затриманих зброю і наркотики.

Причиною бійки стало з’ясування стосунків з приводу нелегальної торгівлі, здебільшого цигарками.

Наразі правоохоронці обшукують помешкання затриманих.

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