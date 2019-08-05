У Кракові затримали 20 росіян за участь у бійці
Понеділок, 5 серпня 2019, 15:07
Польська поліція затримала у Кракові 20 громадян Росії, здебільшого чеченців, за участь у бійці з місцевими футбольними фанатами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Бійка сталася поблизу одного з краківських торгових центрів. Побилися між собою громадяни РФ, здебільшого чеченської національності, і фанати футбольного клубу "Краковія".
Серед затриманих поліцією також декілька громадян Польщі.
Правоохоронці вилучили у затриманих зброю і наркотики.
Причиною бійки стало з’ясування стосунків з приводу нелегальної торгівлі, здебільшого цигарками.
Наразі правоохоронці обшукують помешкання затриманих.
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