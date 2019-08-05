В Кракове задержали 20 россиян за участие в драке

Польская полиция задержала в Кракове 20 граждан России, в основном чеченцев, за участие в драке с местными футбольными фанатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Драка произошла возле одного из краковских торговых центров. Подрались между собой граждане РФ, в основном чеченской национальности, и фанаты футбольного клуба "Краковия".

Среди задержанных полицией также несколько граждан Польши.

Правоохранители изъяли у задержанных оружие и наркотики.

Причиной драки стало выяснение отношений по поводу нелегальной торговли, в основном сигаретами.

Правоохранители обыскивают помещения задержанных.