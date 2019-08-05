Ексміністру у Швеції висунули звинувачення у сексуальних домаганнях депутаток

Колишньому шведському депутату і міністру висунули звинувачення за трьома випадками сексуального домагання.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це повідомили у шведській прокуратурі.

Колишній міністр з питань сільського господарства Ескіл Ерландссон з Центристської партії в березні залишив парламент після того, як йому закинули звинувачення.

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Чотири депутатки заявили, що Ерландссон торкався їх без їхньої згоди під час обіду і вечері. Центристська партія попросила політика піти у відставку. Прокуратура почала попереднє розслідування, а в понеділок порушила кримінальну справу – це означає, що справа буде передана до суду.

"Справа стосується трьох інцидентів: трьох різних жінок і трьох різних подій ", - сказала Expressen прокурор Лена Кастлунд.

За її словами, спочатку йшлося про чотири різних жінок. Але одна справа була закрита, оскільки особа ймовірної жертви була невстановлена.

Суд, як очікується, почнеться восени, але дату ще не призначили. Ерландссон спростував усі звинувачення.