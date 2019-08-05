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Экс-министру в Швеции предъявили обвинения в сексуальных домогательствах депутаток

Понедельник, 5 августа 2019, 18:57

Бывшему шведскому депутату и министру предъявили обвинения по трем случаям сексуального домогательства.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом сообщили в шведской прокуратуре.

Бывший министр по вопросам сельского хозяйства Эскил Эрландссон с Центристской партии в марте покинул парламент после того, как ему забросили обвинения.

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Четыре депутата заявили, что Эрландссон касался их без их согласия во время обеда и ужина. Центристская партия попросила политика уйти в отставку. Прокуратура начала предварительное расследование, а в понедельник возбудила уголовное дело - это значит, что дело будет передано в суд.

"Дело касается трех инцидентов: трех разных женщин и трех разных событий", - сказала Expressen прокурор Лена Кастлунд.

По ее словам, изначально речь шла о четырех разных женщинах. Но одно дело было закрыто, поскольку личность предполагаемой жертвы не была установлена.

Суд, как ожидается, начнется осенью, но дату еще не назначили. Эрландссон опроверг все обвинения.

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