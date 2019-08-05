Экс-министру в Швеции предъявили обвинения в сексуальных домогательствах депутаток
Бывшему шведскому депутату и министру предъявили обвинения по трем случаям сексуального домогательства.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом сообщили в шведской прокуратуре.
Бывший министр по вопросам сельского хозяйства Эскил Эрландссон с Центристской партии в марте покинул парламент после того, как ему забросили обвинения.
Четыре депутата заявили, что Эрландссон касался их без их согласия во время обеда и ужина. Центристская партия попросила политика уйти в отставку. Прокуратура начала предварительное расследование, а в понедельник возбудила уголовное дело - это значит, что дело будет передано в суд.
"Дело касается трех инцидентов: трех разных женщин и трех разных событий", - сказала Expressen прокурор Лена Кастлунд.
По ее словам, изначально речь шла о четырех разных женщинах. Но одно дело было закрыто, поскольку личность предполагаемой жертвы не была установлена.
Суд, как ожидается, начнется осенью, но дату еще не назначили. Эрландссон опроверг все обвинения.