МЗС РФ стурбоване новою космічною оборонною стратегією Франції
У Росії виникли "серйозні питання" з приводу презентації національної космічної оборонної стратегії Франції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Росії.
"При першому прочитанні стратегії виникають серйозні питання до деяких її положень, які російська сторона має намір адресувати французьким партнерам", - заявили в Москві.
Франція стала другою (після США) державою, яка офіційно визнала можливість виникнення збройного конфлікту в космічному просторі, зазначає МЗС. Відомство також підкреслило, що в документі у відповідь на "недружні" або "ворожі" дії щодо французьких космічних об'єктів допускаються заходи протидії, "зокрема, як ми розуміємо, і силового характеру".
Російська сторона скаржиться, що Париж, "після довгих років конструктивної взаємодії щодо цього", відмовляється підтримати її "ініціативу", нібито націлену на запобігання гонці озброєнь в космічному просторі.
"Розгорнуті оцінки будуть оприлюднені пізніше", - кажуть у Міністерстві.
Французькі переконання у необхідності посилення оборонних можливостей у космосі посилилися минулого року, коли російський супутник намагався перехопити дані з франко-італійського супутника, який використовували армії обох країн для безпечного зв’язку. Париж назвав це "актом шпигунства".
Читайте детальніше у статті: "Відповідь на російську диверсію: як Франція змінює підходи до загроз із космосу".