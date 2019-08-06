Греція запровадила жорсткі штрафи для водіїв, які порушують правила паління

Грецьких водіїв таксі, автобусів та інших видів громадського транспорту, які палять на роботі, штрафуватимуть на 1500 євро та позбавляють ліцензії на місяць, згідно з новими правилами дорожнього руху та циркуляром, виданим Міністерством охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У той же час, якщо в транспортному засобі буде дитина до 12 років, штраф зросте до 3000 євро.



Крім того, водіїв приватних транспортних засобів, які курять, поки дитина до 12 років також перебуває в транспортному засобі, штрафуватимуть на 1500 євро та позбавлятимуть посвідчення.



Їх каратимуть тим же штрафом, навіть якщо це інший пасажир курить у транспортному засобі.

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Новий уряд Греції пообіцяв домогтися виконання закону про заборону куріння в закритих громадських місцях — закон був ухвалений в 2008 році, але досі так і не виконується.

Новий прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс налаштований покласти край курінню в закритих громадських закладах та нарешті ввести заборону курити в лікарнях, навчальних закладах, спортивних спорудах, ресторанах, кафе і клубах.