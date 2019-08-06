Греция ввела жесткие штрафы для водителей, не соблюдающих правила курения

Греческих водителей такси, автобусов и других видов общественного транспорта, которые курят на работе, будут штрафовать на 1500 евро и лишать лицензии на месяц, согласно новым правилам дорожного движения и циркуляру, изданному Министерством здравоохранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В то же время, если в транспортном средстве будет ребенок до 12 лет, штраф возрастет до 3000 евро.

Кроме того, водителей частных транспортных средств, которые курят, пока ребенок до 12 лет также находится в транспортном средстве, будут штрафовать на 1500 евро и лишать права.

Их будут наказывать тем же штрафом, даже если это другой пассажир курит в транспортном средстве.

Новое правительство Греции пообещало добиться выполнения закона о запрете курения в закрытых общественных местах - закон был принят в 2008 году, но до сих пор так и не выполняется.

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис настроен положить конец курению в закрытых общественных заведениях и наконец ввести запрет курить в больницах, учебных заведениях, спортивных сооружениях, ресторанах, кафе и клубах.