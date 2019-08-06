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"Евродепутаты Шредингера": 27 избранников сидят без зарплаты и ждут Brexit

Вторник, 6 августа 2019, 17:08

Несколько десятков депутатов Европарламента, которые получили мандаты на майских выборах, не могут официально занять свои места из-за того, что Великобритания до сих пор не вышла из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

После выхода Британии из ЕС численность депутатов Европарламента должна сократиться с 751 до 705. Из 73 британских мест 27 должны были быть перераспределены между 14 наименее представленными странами.

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Один из дополнительных мандатов должна получить Словакия, после чего количество ее евродепутатов вырастет до 14.

Дополнительное место должна получить Мириам Лексманн, но из-за отсрочки Brexit она не может приступить к своим обязанностям. "Словацкие СМИ называют это парадоксом Лексманн. Я - парадокс", - говорит она.

Чтобы провести предвыборную кампанию, Лексманн ушла в неоплачиваемый отпуск со своей должности директора в Международном республиканском институте, американской неправительственной организации, занимающейся вопросами развития демократии.

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После избрания Словакия официально назвала ее членом Европарламента и наделила политическим статусом, который мешает ей вернуться на работу в ее политически нейтральную организацию.

Ей пришлось переехать в Братиславу из Брюсселя, и она до сих пор не получает зарплату в Европарламенте, как и компенсацию других расходов, которые имеют евродепутаты.      

Как известно, новый премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вывести страну из ЕС 31 октября.

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