"Евродепутаты Шредингера": 27 избранников сидят без зарплаты и ждут Brexit
Несколько десятков депутатов Европарламента, которые получили мандаты на майских выборах, не могут официально занять свои места из-за того, что Великобритания до сих пор не вышла из ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
После выхода Британии из ЕС численность депутатов Европарламента должна сократиться с 751 до 705. Из 73 британских мест 27 должны были быть перераспределены между 14 наименее представленными странами.
Один из дополнительных мандатов должна получить Словакия, после чего количество ее евродепутатов вырастет до 14.
Дополнительное место должна получить Мириам Лексманн, но из-за отсрочки Brexit она не может приступить к своим обязанностям. "Словацкие СМИ называют это парадоксом Лексманн. Я - парадокс", - говорит она.
Чтобы провести предвыборную кампанию, Лексманн ушла в неоплачиваемый отпуск со своей должности директора в Международном республиканском институте, американской неправительственной организации, занимающейся вопросами развития демократии.
После избрания Словакия официально назвала ее членом Европарламента и наделила политическим статусом, который мешает ей вернуться на работу в ее политически нейтральную организацию.
Ей пришлось переехать в Братиславу из Брюсселя, и она до сих пор не получает зарплату в Европарламенте, как и компенсацию других расходов, которые имеют евродепутаты.
Как известно, новый премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вывести страну из ЕС 31 октября.