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Винищувачі НАТО за тиждень 14 разів супроводжували літаки РФ над Балтикою

Вівторок, 6 серпня 2019, 18:54

Винищувачі НАТО  у період з 29 липня по 4 серпня 14 разів піднімалися у повітря для супроводу російських військових літаків, що летіли у міжнародному повітряному просторі над Балтикою.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить сайт Міноборони Литви.

Літакам НАТО довелося супроводжувати російські бомбардувальники Су-24 і винищувачі  Су-27, транспортний Ан-26, а також протичовновий літак Іл-38, літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Зазначається, що минулої п’ятниці деякі з цих літаків брали участь у навчаннях: вони піднялися в повітря у Калінінградській області та повернулися назад.

В Міноборони Литви заявили, що у більшості випадків літаки летіли з відключеним транспондером, без плану польоту та не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами.

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