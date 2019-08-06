Винищувачі НАТО за тиждень 14 разів супроводжували літаки РФ над Балтикою

Винищувачі НАТО у період з 29 липня по 4 серпня 14 разів піднімалися у повітря для супроводу російських військових літаків, що летіли у міжнародному повітряному просторі над Балтикою.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить сайт Міноборони Литви.

Літакам НАТО довелося супроводжувати російські бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-27, транспортний Ан-26, а також протичовновий літак Іл-38, літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Зазначається, що минулої п’ятниці деякі з цих літаків брали участь у навчаннях: вони піднялися в повітря у Калінінградській області та повернулися назад.

В Міноборони Литви заявили, що у більшості випадків літаки летіли з відключеним транспондером, без плану польоту та не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами.