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Истребители НАТО за неделю 14 раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой

Вторник, 6 августа 2019, 18:54

Истребители НАТО в период с 29 июля по 4 августа 14 раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные приводит сайт Минобороны Литвы.

Самолетам НАТО пришлось сопровождать российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27, транспортный Ан-26, а также противолодочный самолет Ил-38, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Отмечается, что в прошлую пятницу некоторые из этих самолетов участвовали в учениях: они поднялись в воздух в Калининградской области и вернулись обратно.

В Минобороны Литвы заявили, что в большинстве случаев самолеты летели с отключенным транспондером, без плана полета и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

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