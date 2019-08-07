Сальвіні до вересня вирішить, чи потрібні дострокові вибори в Італії

Віцепрем'єр-міністр та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив у вівторок, що незабаром стане ясно, чи можливе продовження роботи коаліційного уряду між його ультраправою "Лігою" та рухом "5 зірок".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ANSA.

"Сьогодні ми зібрали ідеї для Італії на наступні 20 років", - сказав Сальвіні після зустрічі в МВС з профспілками та представниками бізнесу, коли його запитали, чи можуть бути призначені дострокові вибори.

"Якщо мені вдасться впровадити їх, це буде добре. Інакше хтось інший може це зробити. Ми не прив’язані до своїх посад. Ми скоро побачимо (чи потрібні дострокові вибори), ймовірно, до вересня", - зазначив політик.

Напруженість між "Лігою" та "5 зірками" є високою через розбіжності з низки питань. Наприклад, залізничний проєкт, призначений для сполучення міст Турин і Ліон, відклали на кілька місяців, тому що "5 зірок" виступає проти нього, а "Ліга" - за.



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Сальвіні також закликає до значного зниження податків, щоб спричинити млявій італійській економіці "позитивний фіскальний шок". Він заявив, що відмовиться підтримувати уряд на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте, якщо міністр економіки Джованні Тріа не внесе його вимоги в закон про бюджет на 2020 рік.