Сальвини до сентября решит, нужны ли досрочные выборы в Италии

Вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил во вторник, что вскоре станет ясно, возможно ли продолжение работы коалиционного правительства между его ультраправой "Лигой" и движением "5 звезд".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ANSA.

"Сегодня мы собрали идеи для Италии на следующие 20 лет", - сказал Сальвини после встречи в МВД с профсоюзами и представителями бизнеса, когда его спросили, могут ли быть назначены досрочные выборы.

"Если мне удастся внедрить их, это будет хорошо. Иначе кто-то другой может это сделать. Мы не привязаны к своим должностям. Мы скоро увидим (нужны ли досрочные выборы), вероятно, до сентября", - отметил политик.

Напряженность между "Лигой" и "5 звездами" высока из-за разногласий по ряду вопросов. Например, железнодорожный проект, предназначенный для сообщения городов Турин и Лион, был отложен на несколько месяцев, так как "5 звезд" выступает против него, а "Лига" - за.

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Сальвини также призывает к значительному снижению налогов, чтобы вызвать у вялой итальянской экономики "позитивный фискальный шок". Он заявил, что откажется поддерживать правительство во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, если министр экономики Джованни Триа не внесет его требования в закон о бюджете на 2020 год.