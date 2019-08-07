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Британська опозиція не проти референдуму про незалежність Шотландії - депутат

Середа, 7 серпня 2019, 10:00

Британська опозиційна Лейбористська партія дозволила б Шотландії провести ще один референдум щодо незалежності, якщо парламент Шотландії проголосує за це, заявив другий за впливовістю політик партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Джон Макдонелл заявив у Едінбурзі, що його партії не слід намагатися блокувати повторне голосування за незалежність.

"Ми б не блокували щось подібне. Ми дозволили б шотландцям вирішити. Це демократія", - зазначив він.

На референдумі 2016 року Сполучене Королівство проголосувало за вихід з Євросоюзу, але жителі Шотландії та Північної Ірландії проголосували за те, щоб залишитись, чим зберегли політичну напруженість. Розбіжності навколо Brexit ускладнили відносини Едінбурга з урядом у Лондоні.

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Шотландська національна партія (SNP), яка керує урядом в Едінбурзі, каже, що другий референдум про незалежність виправданий, оскільки Шотландію зараз виводять з блоку проти її волі.

У травні уряд Шотландії опублікував законодавство про проведення другого референдуму про незалежність до 2021 року. Питання або період референдуму мають бути встановлені окремим законодавством.

Останнє опитування свідчить, що шотландські виборці проголосували б за незалежність від Сполученого Королівства в разі проведення відповідного референдуму.

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