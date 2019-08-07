Британская оппозиция не против референдума о независимости Шотландии – депутат

Британская оппозиционная Лейбористская партия позволила бы Шотландии провести еще один референдум о независимости, если парламент Шотландии проголосует за это, заявил второй по влиятельности политик партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Джон МакДонелл заявил в Эдинбурге, что его партии не следует пытаться блокировать повторное голосование за независимость.

"Мы бы не блокировали нечто подобное. Мы позволили бы шотландцам решить. Это демократия", - отметил он.

На референдуме 2016 года Соединенное Королевство проголосовало за выход из Евросоюза, но жители Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за то, чтобы остаться, чем сохранили политическую напряженность. Разногласия вокруг Brexit усложнили отношения Эдинбурга с правительством в Лондоне.

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Шотландская национальная партия (SNP), которая руководит правительством в Эдинбурге, говорит, что второй референдум о независимости оправдан, поскольку Шотландию сейчас выводят из блока против ее воли.

В мае правительство Шотландии опубликовало законодательство о проведении второго референдума о независимости до 2021 года. Вопрос или период референдума должны быть установлены отдельным законодательством.

Последний опрос свидетельствует, что шотландские избиратели проголосовали бы за независимость от Соединенного Королевства в случае проведения соответствующего референдума.