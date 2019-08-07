Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про ЗВТ з Ізраїлем

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, пише "Європейська правда".

Дата набуття чинності угоди настане за 60 днів після ратифікації українським та ізраїльським парламентами. Підпис президента завершив процес ратифікації угоди Україною. Верховна рада 11 липня ратифікувала документ.

Нова ЗВТ передбачає фактично повне скасування ввізних мит на промислові товари, за виключенням ювелірних виробів. Більшість мит на ці товари – близько 80% з боку Ізраїлю та 70% з боку України – мають бути скасовані одразу після набуття чинності угоди.

Угода також містить досить складну систему взаємних поступок у торгівлі сільськогосподарськими товарами та харчовою продукцією.

Детальніше про ЗВТ з Ізраїлем читайте тут: "Вільна торгівля та нічого зайвого: що дає Україні ЗВТ із Ізраїлем".