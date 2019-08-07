Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о ЗСТ с Израилем

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, пишет "Европейская правда".

Дата вступления в силу соглашения наступит через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами. Подпись президента завершила процесс ратификации соглашения Украиной. Верховная Рада ратифицировала документ 11 июля.

Новая ЗСТ предусматривает фактически полную отмену ввозных пошлин на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий. Большинство пошлин на эти товары - около 80% со стороны Израиля и 70% со стороны Украины - должны быть отменены сразу после вступления в силу соглашения.

Соглашение также содержит довольно сложную систему взаимных уступок в торговле сельскохозяйственными товарами и пищевой продукцией.

Подробнее о ЗСТ с Израилем читайте здесь: "Свободная торговля и ничего лишнего: что дает Украине ЗСТ с Израилем".