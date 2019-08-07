Сейчас неудачное время для референдума об объединении Ирландии – премьер

Сейчас неудачное время для проведения референдума по объединению Ирландии.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times.

Комментарий Варадкара был сделан после того, как председатель партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд предположил, что Brexit без соглашения должен привести к референдуму об ирландском единстве.

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"Шинн Фейн" - это ирландская республиканская партия левого толка, выступающая за единую Ирландию.

Варадкар предостерег от повторения старых ошибок, когда людей "принуждали к объединению Ирландии против их воли". В то же время он признавал, что "жесткий" Brexit даст толчок идее объединенной Ирландии и создаст угрозу безопасности страны.

Более 3600 человек погибли за три десятилетия насилия между ирландскими националистами, которые стремятся к объединенной Ирландии, британскими силами безопасности и пробританскими юнионистами (сторонниками единства Северной Ирландии с Великобританией).

Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец насилию, предусматривает проведение референдумов по обе стороны границы для объединения острова, если Лондон и Дублин увидят общественную поддержку этого вопроса.

Британское правительство считает, что сейчас достаточного общественного запроса для проведения референдумов нет.