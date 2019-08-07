НАТО має зрозуміти наслідки підйому Китаю - генсек
Північно-Атлантичний альянс має зрозуміти наслідки підйому Китаю на тлі розширення його міці по всьому світу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Reuters розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Все більша напористість Китаю, в тому числі у Південно-Китайському морі, викликає стурбованість щодо намірів Пекіна. Сполучені Штати закликали НАТО визнати та адаптуватися до нових загроз, зокрема, китайської.
"Мова йде не про переміщення НАТО в Тихий океан, а про реагування на той факт, що Китай наближається до нас", - сказав Столтенберг агентству в інтерв'ю у Сіднеї.
"Великі інвестиції в критично важливу інфраструктуру в Європі, збільшення присутності в Арктиці, а також збільшення присутності в Африці і в кіберпросторі", - додав він.
"Усе це робить важливим для НАТО розв'язувати проблему підйому Китаю. Ми робимо це не в останню чергу, тісно співпрацюючи з нашими партнерами в цьому регіоні — Австралією, Новою Зеландією, але також з Японією і Південною Кореєю", - сказав Столтенберг.
Пекін заявляє, що його економічні та військові успіхи не становлять загрози для інших країн. Однак напруженість посилилася на тлі загострення торгової війни між Вашингтоном і Пекіном.
Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що хотів би розмістити ракети середньої дальності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У неділю під час візиту в Сідней Еспер сказав, що Китай дестабілізує Індо-Тихоокеанський регіон. Він звинуватив Пекін в "хижацькій економіці", крадіжці інтелектуальної власності та глобальному озброєнні.