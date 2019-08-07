НАТО должен понять последствия подъема Китая – генсек

Североатлантический альянс должен понять последствия подъема Китая на фоне расширения его мощи по всему миру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Все большая напористость Китая, в том числе в Южно-Китайском море, вызывает обеспокоенность относительно намерений Пекина. Соединенные Штаты призвали НАТО признать это и адаптироваться к новым угрозам, в частности китайской.

"Речь идет не о перемещении НАТО в Тихий океан, а о реагировании на тот факт, что Китай приближается к нам", - сказал Столтенберг агентству в интервью в Сиднее.

"Большие инвестиции в критически важную инфраструктуру в Европе, увеличение присутствия в Арктике, а также увеличение присутствия в Африке и в киберпространстве", - добавил он.

"Все это делает важным для НАТО решать подъема Китая. Мы делаем это не в последнюю очередь, тесно сотрудничая с нашими партнерами в регионе - Австралией, Новой Зеландией, но также с Японией и Южной Кореей", - сказал Столтенберг.

Пекин заявляет, что его экономические и военные успехи не представляют угрозы для других стран. Однако напряженность усилилась на фоне обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что хотел бы разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В воскресенье во время визита в Сидней Эспер сказал, что Китай дестабилизирует Индо-Тихоокеанский регион. Он обвинил Пекин в "хищнической экономике", краже интеллектуальной собственности и глобальном вооружении.