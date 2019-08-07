У гірському містечку Італії через зсув землі евакуювали 200 осіб

В Італії 200 осіб евакуювали через зсув ґрунту, який стався у гірському містечку після тривалого дощу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Інцидент трапився у містечку Казарго біля озера Комо в північній частині Ломбардії. Світлини, оприлюднені з місця події, демонструють перекинуті автомобілі і хаос, спричинений брудом.

Фото: ilgiorno.it

Фото: ilgiorno.it

Зсув землі був викликаний сильними дощами, які пройшли у регіоні у вівторок ввечері.

Про жертв чи травмованих наразі інформації немає. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки надзвичайної події.

Сільськогосподарська лобістська група Coldiretti повідомила, що через заблоковані дороги відрізаними від світу залишаються фермери, які розводять кіз і корів над Казарго.