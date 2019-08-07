В горном городке Италии из-за оползня эвакуировали 200 человек
Среда, 7 августа 2019, 15:00
В Италии 200 человек эвакуировали из-за оползня, который произошел в горном городке после продолжительного дождя.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Инцидент произошел в городке Казарго у озера Комо в северной части Ломбардии. Фотографии, опубликованные с места происшествия, демонстрируют перевернутые автомобили и хаос, вызванный грязью.
Смещение земли было вызвано сильными дождями, которые прошли в регионе во вторник вечером.
О жертвах или травмированных информации пока нет. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ЧП.
Сельскохозяйственная лоббистская группа Coldiretti сообщила, что из-за заблокированных дорог отрезанными от мира остаются фермеры, которые разводят коз и коров над Казарго.
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