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В горном городке Италии из-за оползня эвакуировали 200 человек

Среда, 7 августа 2019, 15:00

В Италии 200 человек эвакуировали из-за оползня, который произошел в горном городке после продолжительного дождя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Инцидент произошел в городке Казарго у озера Комо в северной части Ломбардии. Фотографии, опубликованные с места происшествия, демонстрируют перевернутые автомобили и хаос, вызванный грязью.

 
Фото: ilgiorno.it
 
Фото: ilgiorno.it

Смещение земли было вызвано сильными дождями, которые прошли в регионе во вторник вечером.

О жертвах или травмированных информации пока нет. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ЧП.

Сельскохозяйственная лоббистская группа Coldiretti сообщила, что из-за заблокированных дорог отрезанными от мира остаются фермеры, которые разводят коз и коров над Казарго.

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