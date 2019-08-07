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Британія: евакуйованим через загрозу прориву дамби дозволили повернутись додому

Середа, 7 серпня 2019, 16:53

Мешканцям британського міста Вейл Брідж дозволили повернутись майже через тиждень після того, як через пошкоджену дамбу їх змусили евакуюватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Близько 1500 жителів були виселені зі своїх будинків в минулий четвер після того, як дамба на водосховищі Тоддбрук була пошкоджена в результаті сильних дощів.

Аварійні служби працювали над ремонтом стіни дамби і зниженням рівня води у водосховищі до безпечного рівня, щоб дозволити людям повернутися.

Наразі безпосередня небезпека для Вейл Брідж і районів вниз за течією річки Гойт минула.

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Агентство з навколишнього середовища підтвердило, що заходи, вжиті на дамбі, означають, що аварійні служби "зможуть управляти прогнозованими рівнями дощу".

Для оцінки збитків, завданих стіні дамби, будуть проведені подальші перевірки.

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