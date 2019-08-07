Британія: евакуйованим через загрозу прориву дамби дозволили повернутись додому

Мешканцям британського міста Вейл Брідж дозволили повернутись майже через тиждень після того, як через пошкоджену дамбу їх змусили евакуюватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Близько 1500 жителів були виселені зі своїх будинків в минулий четвер після того, як дамба на водосховищі Тоддбрук була пошкоджена в результаті сильних дощів.

Аварійні служби працювали над ремонтом стіни дамби і зниженням рівня води у водосховищі до безпечного рівня, щоб дозволити людям повернутися.

Наразі безпосередня небезпека для Вейл Брідж і районів вниз за течією річки Гойт минула.

Агентство з навколишнього середовища підтвердило, що заходи, вжиті на дамбі, означають, що аварійні служби "зможуть управляти прогнозованими рівнями дощу".

Для оцінки збитків, завданих стіні дамби, будуть проведені подальші перевірки.