Великобритания: эвакуированным из-за угрозы прорыва дамбы позволили вернуться домой

Жителям британского города Вейл Бридж позволили вернуться почти через неделю после того, как из-за повреждения дамбы их заставили эвакуироваться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Около 1500 жителей были выселены из своих домов в минувший четверг после того, как дамба на водохранилище Тоддбрук была повреждена в результате сильных дождей.

Аварийные службы работали над ремонтом стены дамбы и снижением уровня воды в водохранилище до безопасного уровня, чтобы позволить людям вернуться.

Сейчас непосредственная опасность для Вейл Бридж и районов вниз по течению реки Хойт миновала.

Агентство по окружающей среде подтвердило, что меры, принятые на дамбе, означают, что аварийные службы "смогут управлять прогнозируемыми уровнями дождя".

Для оценки ущерба, нанесенного стене дамбы, будут проведены дальнейшие проверки.