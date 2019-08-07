Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Кабуле террорист взорвал полицейский участок: 14 погибших, 145 раненых

Датская полиция назвала атакой взрыв в Копенгагене: один человек ранен

Зеленский позвонит Меркель и Макрону, требует срочной "нормандской встречи"

Полиция Британии изучает роль Путина в химатаке в Солсбери






Великобритания: эвакуированным из-за угрозы прорыва дамбы позволили вернуться домой

Среда, 7 августа 2019, 16:53

Жителям британского города Вейл Бридж позволили вернуться почти через неделю после того, как из-за повреждения дамбы их заставили эвакуироваться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Около 1500 жителей были выселены из своих домов в минувший четверг после того, как дамба на водохранилище Тоддбрук была повреждена в результате сильных дождей.

Аварийные службы работали над ремонтом стены дамбы и снижением уровня воды в водохранилище до безопасного уровня, чтобы позволить людям вернуться.

Сейчас непосредственная опасность для Вейл Бридж и районов вниз по течению реки Хойт миновала.

Читайте также
В Британии спасают поврежденную наводнением дамбу: задействованы вертолеты, продолжается эвакуация

Агентство по окружающей среде подтвердило, что меры, принятые на дамбе, означают, что аварийные службы "смогут управлять прогнозируемыми уровнями дождя".

Для оценки ущерба, нанесенного стене дамбы, будут проведены дальнейшие проверки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua