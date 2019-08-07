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Прем’єр Іспанії не втрачає надії сформувати уряд до вересневого дедлайну

Середа, 7 серпня 2019, 19:27

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес, який двічі не був затверджений на своїй посаді в минулому місяці, заявив, що він буде працювати аж до вересневого крайнього терміну, щоб сформувати уряд і уникнути нових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я не втратив надії, я не опустив руки", - сказав Санчес, чия соціалістична партія отримала перемогу на виборах у квітні, але змогла сформувати більшість.

Недавні опитування показують, що соціалісти виграли б велику частку голосів на повторних виборах, однак у іспанців немає бажання повертатися на дільниці.

"Я збираюся працювати над цим до останнього дня, до 23 вересня", - додав Санчес.

Парламент Іспанії за результатами двох голосувань не затвердив головою уряду в.о. прем'єр-міністра Санчеса.

Після провалу голосування політичні сили у двомісячний термін мають представити нового кандидата на посаду прем’єра. Якщо ж і це голосування провалиться, на країну чекають дострокові вибори, які можуть пройти вже 10 листопада, вчетверте за останні роки в Іспанії.

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