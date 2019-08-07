Премьер Испании не теряет надежды сформировать правительство до сентябрьского дедлайна

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес, который дважды не был утвержден на своей должности в прошлом месяце, заявил, что он будет работать вплоть до сентябрьского крайнего срока, чтобы сформировать правительство и избежать новых выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я не потерял надежды, я не опустил руки", - сказал Санчес, чья социалистическая партия одержала победу на выборах в апреле, но смогла сформировать большинство.

Недавние опросы показывают, что социалисты выиграли бы большую долю голосов на повторных выборах, однако у испанцев нет желания возвращаться на участки.

"Я собираюсь работать над этим до последнего дня, до 23 сентября", - добавил Санчес.

Парламент Испании по результатам двух голосований не утвердил главой правительства В. А. премьер-министра Санчеса.

После провала голосования политические силы в двухмесячный срок должны представить нового кандидата на пост премьера. Если же и это голосование провалится, страну ждут досрочные выборы, которые могут пройти уже 10 ноября, в четвертый раз за последние годы в Испании.