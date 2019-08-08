Берлін відкинув вимоги Китаю зняти зі списку члена делегації

Після того як влада Китаю відхилила список німецької делегації від комітету Бундестагу з питань оцифрування, оскільки вона відмовляється приймати одного з делегатів, члени комітету погодилися, що вони не приймуть вимог Пекіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Члени комітету сказали в середу, що вони не змінюватимуть список учасників делегації, до якої належить представник партії "Зелених" Маргарет Баузе, яка виступає за права мусульманської уйгурської меншини в Китаї.

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З Китаю неодноразово надходили повідомлення про так звані табори перевиховання уйгурів. Пекін виправдовує існування таборів, заявляючи, що уйгури відповідальні за терористичні напади та розпал заворушень.

Небажання учасників обміняти Баузе на іншого делегата, ймовірно, означає, що поїздка буде скасована.

Комітет мав здійснити візит до Китаю з 23 серпня до 1 вересня, а переговори заплановані в Шанхаї та Пекіні.

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"Китай все більше використовує стратегію "розділяй і владарюй", щоб застосувати тиск. Ми, як парламентарі, не повинні дозволяти їм розділяти нас", - сказала Баузе.

Іншій німецькій делегації, цього разу Комітету з прав людини Бундестагу, також було відмовлено у в'їзді до Китаю.