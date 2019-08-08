У Зеленського повідомили, коли Ізраїль ратифікує ЗВТ з Україною

Після парламентських виборів у Ізраїлі 17 вересня очікується, що новий Кнессет ратифікує закон про зону вільної торгівлі з Україною.

Про це повідомила у своєму Twitter прессекретарка президента України Юлія Мендель, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Дата набуття чинності угоди настане за 60 днів після ратифікації українським та ізраїльським парламентами. Підпис президента завершив процес ратифікації угоди Україною. Верховна рада 11 липня ратифікувала документ.

Нова ЗВТ передбачає фактично повне скасування ввізних мит на промислові товари, за виключенням ювелірних виробів. Більшість мит на ці товари – близько 80% з боку Ізраїлю та 70% з боку України – мають бути скасовані одразу після набуття чинності угоди.

Угода також містить досить складну систему взаємних поступок у торгівлі сільськогосподарськими товарами та харчовою продукцією.

Детальніше про ЗВТ з Ізраїлем читайте тут: "Вільна торгівля та нічого зайвого: що дає Україні ЗВТ із Ізраїлем".