Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Риме запретили сидеть на знаменитой Испанской лестнице: штраф до 400 евро

США готовы после Brexit как можно скорее подписать торговое соглашение с Британией

Зеленский рассказал Эрдогану, что надо заставить РФ изменить поведение

Израиль, Кипр и Греция обсудили проект поставки газа в ЕС






У Зеленского сообщили, когда Израиль ратифицирует ЗСТ с Украиной

Четверг, 8 августа 2019, 08:53

После парламентских выборов в Израиль 17 сентября ожидается, что новый Кнессет ратифицирует закон о зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом сообщила в своем Twitter прессекретарка президента Украины Юлия Мендель, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Дата вступления в силу соглашения наступит через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами. Подпись президента завершила процесс ратификации соглашения Украиной. Верховная Рада ратифицировала документ 11 июля.

Новая ЗСТ предусматривает фактически полную отмену ввозных пошлин на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий. Большинство пошлин на эти товары - около 80% со стороны Израиля и 70% со стороны Украины - должны быть отменены сразу после вступления в силу соглашения.

Соглашение также содержит довольно сложную систему взаимных уступок в торговле сельскохозяйственными товарами и пищевой продукцией.

Подробнее о ЗСТ с Израилем читайте здесь: "Свободная торговля и ничего лишнего: что дает Украине ЗСТ с Израилем".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Торговля
powered by lun.ua