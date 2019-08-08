У МЗС прокоментували "борг" України перед СНД

Заступник глави МЗС Василь Боднар заявляє, що публікація російських ЗМІ про нібито "заборгованість" України перед СНД є відвертою маніпуляцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі "Укрінформу".

"Кремль не полишає спроб у будь-який спосіб повернути Україну під свій контроль, у тому числі через СНД. Україна ніколи не була членом цієї співдружності, оскільки не підписала статут СНД. Ми були державою-засновником та учасником співдружності, і свого часу це мало сенс, але вже шостий рік поспіль Україна не підписує жодного документа, який приймається органами СНД", - зазначив Боднар.

Він поінформував, що з 2014 року Україна припинила сплату внесків до бюджету співдружності та з того часу не підписувала щорічних рішень про єдиний бюджет органів співдружності, тобто не брала на себе зобов’язань зі сплати цих внесків.

"Тому жодної "заборгованості" не може існувати в принципі", - сказав заступник міністра.

Боднар додав, що Україна також максимально знизила рівень представленості у засіданнях вищих органів СНД – у деяких заходах брали участь лише керівники закордонних дипломатичних установ виключно з метою захисту національних інтересів нашої держави.

"Відтак виконком СНД не витрачав кошти на забезпечення роботи української сторони у відповідних засіданнях", - зауважив дипломат.

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Окрім того, МЗС відкликало трьох представників України, які працювали на посадах у структурах співдружності за квотою нашої держави, а в серпні 2018 року було ліквідовано постійне представництво України при координаційних інститутах СНД, нагадав Боднар.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Росії заявило, що Україна має перед СНД заборгованість у понад 300 млн рублів (близько 4,6 млн доларів).

У Москві кажуть, що розмір заборгованості та порядок її погашення визначає Рада глав урядів СНД, однак наразі рішення з цього питання не ухвалили.