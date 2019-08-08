В МИД прокомментировали "долг" Украины перед СНГ

Заместитель главы МИД Василий Боднар заявляет, что публикация российских СМИ о якобы имеющейся "задолженности" Украины перед СНГ – откровенная манипуляция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии агентству "Укрінформ".

"Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Украина никогда не была членом этого содружества, поскольку не подписала устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ", - отметил Боднар.

Он сообщил, что с 2014 года Украина прекратила выплату взносов в бюджет содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов.

"Поэтому никакой "задолженности" не может существовать в принципе", - сказал замминистра.

Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства.

"Следовательно, исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях", - отметил дипломат.

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Кроме того, МИД отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах содружества по квоте нашего государства, а в августе 2018 года было ликвидировано постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ, напомнил Боднар.

Напомним, Министерство иностранных дел России заявило, что Украина имеет перед СНГ задолженность более чем в 300 млн рублей (около 4,6 млн долларов).

В Москве говорят, что размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока решение по этому вопросу не принято.